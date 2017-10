Un trencament de motor deixa Laia Sanz sense títol al mundial d'enduro

Laia Sanz no va tenir sort a Alemanya i se li va escapar el títol

Laia Sanz no va tenir sort a Alemanya i se li va escapar el títol efe/kh-7

La catalana Laia Sanz no va poder revalidar ahir el títol de campiona del Món d'enduro per sisena vegada seguida i, per tant, es va quedar sense la possibilitat de sumar el seu dinovè trofeu mundialista, a causa del trencament del motor de la seva KTM al principi de la segona cursa del Gran Premi d'Alemanya.

Per aquest motiu, Sanz no va poder seguir endavant i lluitar fins al final quan liderava el campionat amb tres punts d'avantatge sobre la seva rival, l'alemanya Maria Franke. Després del segon lloc aconseguit dissabte a la primera de les dues curses del cap de setmana, Sanz havia de guanyar o quedar per davant de Franke.

La catalana va sortir ahir a l'atac conscient que depenia de si mateixa, però després de la segona de les sis especials la seva KTM 350 EXC-F es va aturar i ja no va poder seguir en cursa. Era el seu primer abandonament en una prova puntuable des que va començar a competir en el Campionat del Món d'Enduro, el 2010. Fins ara no s'havia retirat de cap prova, ni al GP d'Itàlia del 2012, quan es va fer una fractura oberta a un dit del peu dret en plena competició.

«Ha estat una llàstima no poder lluitar fins al final pel Mundial perquè em trobava molt bé sobre de la moto, però no he tingut la sort de cara aquest cap de setmana», lamentava Laia Sanz. «És la primera vegada que em passa una cosa així».

Amb el resultat d'ahir, la pilot de Corbera de Llobregat va ser finalment tercera del Mundial amb 119 punts, per 141 de Maria Franke, que s'ha alçat amb el títol, i 122 de Jane Daniels, segona. «Era un any en el qual realment mereixia el títol, potser més que mai, perquè he fet molt bona feina. Puc tenir la consciència molt tranquil·la i em quedo amb això», va dir Sanz.