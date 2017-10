Valverde: «Hem de respondre al que tindrem davant, per ells és el partit de l'any»

L'entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha manifestat avui que la visita de demà a la Nova Condomina, en la seva estrena a la Copa del Rei, serà "una prova per a tots", no només per als futbolistes que estan tenint menys participació i que seran titulars contra el Múrcia.

"El futbol és una prova per a tots permanentment. Cada dia hem de demostrar per què estem aquí i, en aquest sentit, demà hi haurà al camp jugadors que potser han jugat menys, però per descomptat és una prova per a tots nosaltres, també per a l'entrenador", ha argumentat.

Per a Valverde, visitar en una eliminatòria copera "un equip històric", com el Múrcia, encara que ara estigui a Segona B, no deixa de tenir la seva exigència.

"Hem de respondre al que tindrem davant: un equip amb molta il·lusió i una ciutat bolcada amb ell, perquè el Barça va a allà. Per a ells és el partit de l'any", ha indicat.

Un dels futbolistes que serà a l'onze blaugrana demà, tal com ha avançat Valverde, serà el defensa Thomas Vermaelen, qui encara no ha debutat en partit oficial aquesta temporada.

"Vermaelen s'està entrenant molt bé. He parlat alguna vegada amb ell, perquè estic molt content amb el seu rendiment, però és difícil ficar quatre centrals en una llista i cadascú ha d'esperar la seva oportunitat. La seva serà segurament demà", ha revelat.

Qui no seran a la Nova Condomina seran els dos últims ocupants de la infermeria blaugrana: els centrecampistes Arda Turan i Aleix Vidal.

En el cas d'aquest últim, l'entrenador del Barça ha reconegut que té "unes petites molèsties al turmell intervingut", de les quals ha recaigut, "però que són solucionables".

Amb Messi, Luis Suárez i Umtiti sancionats i Ter Stegen, Sergio Busquets, Iniesta i Paulinho fora de la llista, Valverde haurà de tirar de suplents habituals i completar la convocatòria amb alguns jugadors del B.

El tècnic extremeny ha donat un consell als que tinguin la seva oportunitat en el partit de Copa: "Que tirin endavant. És millor passar-te de frenada que no arribar. Per descomptat, no passar desapercebuts, perquè això és el pitjor".

La confecció de la convocatòria copera, que es coneixerà després de l'entrenament d'aquesta tarda, segurament seria molt diferent si aquests setzens de final fossin a partit únic.

A Valverde no li importaria que el torneig es disputés amb eliminatòries de només noranta minuts -"seria més emocionant i els entrenadors segur que tindríem més disgustos", ha dit- però amb una condició: "Que sigui sorteig pur des del primer moment", perquè els equips grans no haguessin de jugar-se cada encreuament únicament en el camp dels d'inferior categoria.

Al marge de la Copa del Rei, l'entrenador del Barcelona ha estat qüestionat pel possible interès del club a reactivar les negociacions pel migcampista del Liverpool Philippe Coutinho al mercat d'hivern.

Ernesto Valverde ha estat clar: "Si hi ha algun interès en algun jugador que no és aquí, m'agradaria que no fos retransmès en directe per tots. Jo, ara, estic més preocupat per Aleñà, Arnáiz o Oriol Busquets (jugadors que estan destacant al Barça B)".