Cristiano i Lieke Martens són escollits The Best ANDY RAIN/efe

Cristiano Ronaldo va rebre ahir, per segon any consecutiu, el premi The Best de la FIFA, que designa el millor jugador del món de l'última temporada. Al millor equip hi va haver dos blaugrana, Messi i Iniesta, i cinc madridistes. I el premi a la millor jugadora va ser per a l'holandesa Lieke Martens, del Barça.