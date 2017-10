Empat del Nàstic infantil amb el totpoderós Barça

El Gimnàstic de Manresa infantil va sumar un punt molt important davant del totpoderós i imbatut Barça. Els blaugrana van cedir els primers dos punts davant del millor equip defensivament de la lliga.

L'equip entrenat per Edu Castilla va plantejar un partit amb una forta i sòlida defensa davant d'un Barça que va ser incapaç de marcar cap gol. Els jugadors locals tancats al seu camp buscaven sortir al contraatac per intentar fer mal. Els visitants ho van intentar fins al final però van topar davant d'un equip molt compacte i que va concedir molt poques ocasions clares en defensa.