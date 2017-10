Gimnastes del club manresà EGIBA participen a la Festa dels Súpers

Els gimnastes de l´EGIBA, juntament amb l´equip d´actors i ballarins, van interpretar un festival dedicat a la sostenibilitat del planeta. La trama de la Família del Club Súper 3, que aque st any es basava en salvar la natura, va tenir un format espectacular, en què tots els intèrprets representaven insectes que es trobaven dins d´un arbre. La fusió resultant entre actors i acròbates va ser una lluïda coreografia vistosa de colors brillants, salts, música i ball que els prop de 200.000 espectadors (i milers més des de casa, a través de la televisió), van aplaudir amb entusiasme.

Amb aquesta participació, l´EGIBA reivindica el seu paper central com a club pioner i referent a Catalunya, i posa en valor la feina que realitza diàriament a les instal·lacions municipals del complex del Vell Congost, a la sala Andreu Vivó.

Els responsables del club manresà, Xavi Casimiro, Lluís Marquez i Míriam Font, han fet una valoració molt positiva de l´experiència, ja que "es va demostrar la professionalitat dels joves gimnastes així com la capacitat que té el Club EGIBA per crear esdeveniments i espectacles. Poder treure la gimnàstica del típic entorn d´un gimnàs i passar-la dalt d´un escenari fa que es mostri l´esport com un art.

El muntatge coreogràfic va portar dos mesos de feina per l´equip de joves i per a Míriam Font, que després d´haver creat dos espectacles de petit format al Teatre Kursaal de Manresa (Nit de l´Esportista 2012 i Gala d´Homenatge a Andreu Vivó 2016), va entomar el repte de crear una funció semblant però de gran envergadura.

Segons els responsables del club, la "feina conjunta amb l´equip de TV3 ha estat molt gratificant, s´ha pogut aconseguir quelcom únic i esperat per tot l´equip de l´espectacle, que van confiar en el treball del Club EGIBA des de el primer moment".



No només tombarelles i acrobàcies



La gimnàstica com a esport requereix un treball curós del propi cos, i els gimnastes treballen diverses disciplines : dansa, acrobàcia, expressió teatral i interpretació musical. La combinació d´aquests fan que s´aconsegueixi convertir un esportista d´elit en artista multidisciplinari. De fet, es podria comparar amb espectacles com el Cirque du Soleil, amb un 80% de gimnastes a la plantilla representant les seves funcions.

Per als joves gimnastes, ha estat una vivència única i plena de noves sensacions. "Poder formar part de la Família dels Súpers, actuar davant d´un estadi ple de gom a gom i demostrar la feina ben feta diàriament és un orgull per a tots ells", diuen els responsables del club. A més, van poder conviure darrera l´escenari amb els actors que han vist per televisió durant la seva infància, i van poder treballar amb ells, passar bones estones preparant la festa. Això ha fet que creixi la motivació per seguir fent gimnàstica amb la il·lusió.

S´ha de dir que els gimnastes de trampolí estan en període d´importants competicions, com és el Campionat del Món que es disputa la setmana vinent a Sofia, i han pogut compaginar els entrenaments per poder preparar les dues actuacions. També l´equip d´artística femenina va haver d´escollir entre la prestigiosa competició anglesa de Roge Moor o la Festa dels Súpers. Poder viure l´experiència d´actuar en el món de l´espectacle que els aportaria nous valors i records inoblidables els va fer decantar per la Festa anual del Súper3.

Els gimnastes participants van ser Lorena Medina, Carla Font, Mar Pallisso, Andrea Carmona, Berta Franquesa, Marina Chavarria, Cristina Masfret, Robert Vilarasau, Joan Prat, Martí Flores, Fidel Serra, Pau Bermúdez, Jordi March i Álvaro Giraldez.