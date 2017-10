Josep Garcia grava el seu nom al llibre d'honor del Mundial d'enduro

El surienc Josep Garcia tenia un avantatge de 13 punts respecte de l'anglès Jamie McCanney abans de la darrera prova a Alemanya. Així, Garcia, pilotant una KTM, arribava al final del Campionat del Món d'enduro amb possibilitats molts serioses d'estrenar el seu palmarès mundial, en aquest cas en la categoria d'enduro 2 (fins a 2.500 cc o fins a 450 cc 4T). I ho va aconseguir administrant els punts en les dues jornades de competició en terres alemanyes, i així va superar el corredor de Yamaha, el seu màxim oponent.

Josep Garcia, de 20 anys, en tenia prou amb aconseguir un tercer i un quart lloc en les dues jornades per proclamar-se campió. En la primera jornada, dissabte, el surienc va acabar segon al davant de Jamie McCanney, i així va augmentar el seu avantatge de cara al dia definitiu. Les tres especials eren molt tècniques i era fàcil cometre alguna errada i fins i tot que la moto pogués tenir algun problema mecànic. Primer es va haver de fer front a un enduro test de més de deu minuts i molt tècnic; el va seguir una extrema de dos minuts i finalment el cross test de més de 6 minuts.

Diumenge va ploure, ja ho havia fet tota la nit, i el terreny estava encara més complicat. Garcia va fer una carrera amb molta intel·ligència i sense cometre errors. Es va situar entre els tres primers a l'inici de la cursa i així es va mantenir durant el dia, va administrar els punts per ser campió. En les dues darreres especials, Josep Garcia s'ho va agafar amb més tranquil·litat per no cometre cap errada, i va acabar cinquè però va confirmar el seu primer títol de campió del món.

Com no podia ser d'una altra manera, quan va arribar al camió de l'equip, va ser rebut amb cava i camisetes commemoratives. Les seves primera paraules van ser de satisfacció: «No puc descriure encara el que és ser campió del món. Aquests ha estat una victòria de tots. Aquest darrer dia ha estat molt difícil amb la pluja, però també és cert que m'agrada córrer sobre el fang. Ha anat bé tenir uns punts d'avantatge perquè sabia que no era necessari guanyar la prova per aconseguir el campionat. Ha estat un any increïble». A la general, a part de Josep Garcia (350 punts), s'han classificat Jamie McCanney (Yamaha) amb 344 punts, seguit d'Eero Renes (TM) amb 309 punts.

Josep Garcia, sense pràcticament temps per assaborir la gesta, haurà de preparar la darrera cita de l'estatal d'enduro, aquest proper cap de setmana a Galícia.