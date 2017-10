L'Espanyol continua sense poder guanyar lluny de casa

L'Espanyol va allargar anit la seva mala ratxa lluny del seu estadi, on encara no ha guanyat aquesta temporada, després de l'empat aconseguit a Anoeta davant la Reial Societat. Tot i que el partit se li va posar de cara només començar, amb un gol de Leo Baptistao, el conjunt que entrena Quique Sánchez Flores no va saber mantenir l'avantatge.

Amb el 0-1 al seu favor, l'Espa-nyol va tancar files i es va acular davant la seva àrea, en espera de poder muntar algun contraatac per sentenciar. Però qui va marcar va ser la Reial Societat, ja a la segona meitat, amb una diana d'Illarramendi després d'una gran acció de Januzaj.

Els bascos, en ratxa negativa al seu estadi, tenien la pilota però la sensació general era que l'Espa-nyol dominava el ritme, tallava el joc i, quan convenia, avisava amb alguna acció de perill. Però no en va concretar cap per guanyar.