El Manresa infantil cau després d'un fluix inici

El CE Manresa infantil no va poder competir en la seva visita al complicat camp del fort Damm. Els jugadors entrenat per David Besora es van veure sorpresos en una fluixa primera meitat i el conjunt local ho va aprofitar per fer mal i encarrilar els tres punts marcant els quatre gols.

A la represa els manresans ho van intentar però van topar amb un rival superior que va mantenir en tot moment l'avantatge en el marcador i que no va poder ampliar les distàncies. Amb aquesta derrota els manresans continuen en l'últim lloc i la setmana vinent rebran la visita al Nou Congost del Sant Andreu.