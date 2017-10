El Nàstic cadet suma un punt davant del Llagostera en un partit molt dolent

El Gimnàstic de Manresa va disputar un dels pitjors partits de la temporada i va poder sumar un punt gràcies a un gol en l'última jugada del partit. El conjunt local va aprofitar una errada individual de l'equip entrenat per Adrià Talavera per obrir la llauna i marcar el primer gol del partit. Els jugadors visitants van intentar reaccionar però no ho van tenir fàcil, ja que s'enfrontaven en un camp molt petit.

A la represa els jugadors bagencs van buscar amb insistència el gol de l'empat però no va arribar fins a l'últim minut de partit. Els escapulats van poder empatar en una jugada de córner i ja no van tenir més temps per intentar sumar els tres punts. La setmana vinent els cadets del Gimnàstic rebran la complicada visita al seu camp de l'Espanyol.