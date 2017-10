El Nàstic juvenil B nota les baixes i surt castigat del camp de l'Europa

El Gimnàstic de Manresa B va visitar l'Europa amb moltes baixes. L'equip entrenat per Àlex Sánchez no va tenir cap opció i va encaixar una dolorosa derrota. El conjunt local va encarrilar els tres punts gràcies a una efectiva primera meitat. Al descans, el marcador reflectia un clar 3-0 a favor de l'Europa. A la represa els bagencs van intentar reaccionar però no van poder davant un conjunt local superior. En el tram final del partit els jugadors de casa van ampliar i arrodonir el marcador amb dos gols fins al definitiu 5-0.