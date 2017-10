Súria ret homenatge a Josep Garcia, el seu campió del món d'enduro

El pilot surienc Josep Garcia va rebre ahir reconeixement i l'homenatge de la seva vila després d'haver guanyat el Campionat del Món d'Enduro 2 en el GP d'Alemanya d'aquesta especialitat, celebrat durant el cap de setmana. Una rua de motos i cotxes va acompanyar Josep Garcia pel centre urbà fins a la Casa de la Vila, on va ser rebut per l'alcalde Josep Maria Canudas i altres membres de la corporació municipal.

Des del balcó principal de la Casa de la Vila, el campió surienc va adreçar unes paraules a les nombroses persones concentrades al davant de l'edifici consistorial, agraint el suport dels seus seguidors i de la seva família. Josep Garcia va manifestar que "encara estic assimilant el que he aconseguit" i es va mostrar "superorgullós de tots vosaltres". El campió surienc també va assegurar que "continuaré lluitant pels meus

somnis".

Per la seva banda, l'alcalde de Súria va destacar la il·lusió i el coratge del pilot surienc, desitjant que aquest primer campionat del món continuï amb nous èxits. Josep Maria Canudas va dir-li que "esperem trobar-te aquí l'any que ve" per celebrar noves fites esportives.

En el transcurs de la recepció a la Casa de la Vila va parlar el també pilot Rafa Garcia, que va recordar la vocació esportiva i la força de voluntat de Josep Garcia, que "des de petit deia que volia ser campió del món".

La rebuda al campió surienc va convertir el centre urbà en una festa del món del motor on ja l'esperaven nombrosos afeccionats. La rua de motos i cotxes va sortir del Rieral del Tordell, a l'entrada sud de la vila, i va travessar el centre de la vila fins arribar a la plaça de Sant Joan, on va ser aclamat i felicitat per centenars de persones.

Aquest és el primer Campionat Mundial d'Enduro 2 aconseguit pel pilot surienc. Josep Garcia Montañà, de 20 anys, ha guanyat la competició amb gran autoritat, consolidant-se en l'elit mundial del món del motor.