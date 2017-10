Valverde crida quatre jugadors del filial per jugar avui a Múrcia

Els jugadors del Barcelona B Adrián Ortolá, Marc Cucurella, Carles Aleñá i José Arnáiz van ser inclosos ahir en la convocatòria d'Ernesto Valverde, tècnic del primer equip, per al debut a la Copa dels blaugrana aquest vespre a la Nova Condomina contra el Múrcia (21.30 h, beIN LaLiga).

Són baixa per lesió Aleix Vidal i Arda Turan, tots dos amb molèsties en un turmell. També Jordi Alba, Rafinha i Dembélé, encara recuperant-se de les seves respectives lesions. I Luis Suárez, Messi i Umtiti no poden jugar per sanció. A més, Valverde ha donat descans a Ter Stegen, Busquets, Iniesta i Paulinho.

El partit serà una bona oportunitat per als futbolistes menys habituals, tot i que Valverde va posar tothom en alerta. «El futbol és una prova per a tots permanentment. Cada dia hem de demostrar per què som aquí i, en aquest sentit, hi haurà al camp jugadors que potser han jugat menys, però per descomptat és una prova per a tots nosaltres, també per a l'entrenador», va argumentar.

Un dels futbolistes que seran titular avui, tal com va avançar Valverde, és el defensa Thomas Vermaelen, inèdit aquesta temporada. «S'està entrenant molt bé. He parlat alguna vegada amb ell, perquè estic molt content amb el seu rendiment, però és difícil ficar quatre centrals en una llista i tots han d'esperar la seva oportunitat. La seva, demà», va dir.