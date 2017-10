El Barça goleja a la Nueva Condomina (0-3) i sentencia l'accés a vuitens

Un Barça ple de suplents i de jugadors del filial va deixar gairebé enllestit el seu pas als vuitens de final de la Copa del Rei en derrotar el Reial Múrcia, de Segona Divisió B (0-3). El duel no va ser excessivament espectacular, però va servir per donar l'alternativa a joves que encara no havien actuat amb el primer equip, com el prometedor extrem José Arnáiz, titular, i el lateral Marc Cucurella, a la represa, a part de Carles Aleñá, que ja havia jugat l'any passat.

Tot i la facilitat del triomf, la primera part no va ser del tot senzilla per als homes de Valverde, amb André Gomes de pivot i Deulofeu i Alcácer davant. Els murcians van disposar de dues bones aproximacions, però el seu davanter Llorente no va estar gaire encertat davant de la porteria de Cillessen. En el tram final de la primera part, van arribar les oportunitats més clares dels visitants. Paco Alcácer va fer lluir el porter Santomé abans que el propi jugador de Torrent anotés el primer gol, també de cap, a centrada de Deulofeu.

A l'inici de la segona part va ser quan el Barça va sentenciar el partit amb dos gols gairebé consecutius. Primer va ser Deulofeu, qui va fer un eslàlom per la dreta i va anotar amb suavitat, i posteriorment Arnáiz,que va entrar per l'altra banda i va anotar el tercer amb un xut sec i creuat.



Nova derrota del Màlaga

De la resta de partits jugats ahir, va destacar una altra derrota del cuer de Primera, el Màlaga de Míchel, que va perdre per 2-1 al camp del Numància a l'últim minut. En la resta de partits, Cartagena, 0-Sevilla, 3; Cadis, 1-Betis, 2; Getafe, 0-Alabès, 1 i Saragossa, 0-València, 2. Avui es juguen quatre partits més, sense presència de cap equip català, ja que els altres tres jugaran demà. El Lleida, l'únic equip de Segona B que queda, jugarà al Camp d'Esports contra la Reial Societat. A Montilivi, el Girona rebrà un altre Primera, el Llevant, i l'Espanyol visitarà el Tenerife, de Segona. També hi haurà un Fuenlabrada-Reial Madrid.