La Corriols de Guardiola convoca 450 corredors en la seva sisena edició

La sisena edició de la Corriols de Guardiola va mantenir una gran capacitat de convocatòria amb uns 450 participants que van prendre part en alguna de les quatre modalitats programades: Kor-riol Vertical a Montgròs, la Corriols de 10 o 5 km i la Corriolets.

A la segona pujada del KV al Montgròs, els corredors van completar l'ascens de 2,5 km al cim del Montgròs amb un desnivell de 300 m. El guanyador va ser Marc Sabater amb 14:51, seguit per Adrià Duarri (14:52). La primera atleta femenina, Sílvia Leal, va fer una marca de 17:20, seguida per Laura Baleta (20:21). En la Corriols de 10 km, la més concorreguda Oller (46:47) en categoria masculina i Iolanda García (57:36) en femenina van resultar guanyadors. Pel que fa a la categoria dels 5 km, hi va haver rècord de temps. Miqui Riera (20:55) va batre la seva pròpia marca). L'atleta local Júlia Dalmau (25:48) va resultar guanyadora femenina.

La Corriolets, la categoria amb més presència local de petits atletes. El podi dels més xics va estar format per Hugo Garrido (01:12), Guerau Villegas (01:13) i Guillem Mena (01:20) en categoria masculina, i per Joanna Angus (01:20), Núria Kempf (01:22) i Laura Fíguls (01:24) en femenina. La Corriolets de 800 metres va tenir com a guanyadors Roger Vergés (02:41), Gerard Martínez (02:51) i Oriol Cenar (02:53) i en categoria femenina, Ona Dalmau (02:59), seguida per Bruna Talaverón (03:00) i per Martina Caballé (03:12). Finalment, els guanyadors de la Corriolets de 2 km van ser Oleguer Serra (08:56), Arnau Vilaseca (09:05) i Ariel Gavilán (09:12). Pel que fa a les noies, Jana Bellés (11:19), Abril Francitorra (11:27) i Carla Barea (11:42).