Gabri deixa el juvenil del Barçai fitxa pel Sion suís

El FC Barcelona va anunciar ahir que l´entrenador sallentí del juvenil A, Gabriel García de la Tor-re, Gabri, i el segon entrenador, l´exporter Albert Jorquera, s´han desvinculat del club blaugrana per acceptar l´oferta del Sion, de la primera categoria suïssa. No els acompanyarà en la nova aventura el preparador físic navassenc Marc Guitart, que formava part de l´estructura tècnica de l´equip, que es queda al juvenil A en espera que el club determini quin serà el successor de Gabri, un fet que serà anunciat en els propers dies.

Gabri no és un desconegut per al Sion, club on ja va militar en la seva etapa de futbolista. De fet, hi va ser entre el juliol del 2011 i el gener següent. Només hi va jugar nou partits i hi va aconseguir un gol, abans de passar-se uns mesos sense equip, fitxar pel Lausana, també del país helvètic, i acabar retirant-se al final de la temporada 2013-14.

President polèmic

Gabri ha estat contractat pel mateix president que ja el va fitxar en la seva etapa de jugador, el polèmic Christian Constantin. Aleshores només va poder actuar-hi en cinc partits de lliga, dels nou totals en què va estar damunt del

terreny de joc, ja que va ser un dels fitxatges irregulars que va cometre l´entitat. Arran d´aquest fet, el Sion va tenir un contenciós amb la UEFA, la FIFA i el Tribunal d´Arbitratge Esportiu (TAS), a més d´una sanció de 36 punts que el va deixar últim. Es va salvar del descens en un play-off i també va ser expulsat de la Lliga Europa, competició que havia de disputar en aquells moments.

Ara mateix, el Sion és setè de la lliga suïssa, amb la meitat de punts, un total de tretze, que el líder de la competició, el Young Boys de Berna. Aquest any no disputa competició europea i és només a quatre punts de l´única plaça de descens, dels deu equips que configuren la lliga, que ara ocupa el Lugano. Relleva en el càr-rec l´italià Paolo Tramezzani, acomiadat el cap de setmana passat per Constantin.

En la seva etapa al juvenil A del Barça, Gabri va assolir el títol de lliga la temporada passada i també va arribar a la final a quatre de la Lliga de Campions de la categoria, en la qual va ser eliminat en quarts de final pel posterior campió, el Red Bull Salzburg. Tampoc no va poder guanyar la Copa. En el moment de deixar el Barça, l´equip que entrenava és segon de la Divisió d´Honor juvenil, a un punt d´El Olivar, que ocupa el liderat, i està empatat amb el Mallorca i el Girona.