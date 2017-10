Manresa amplia l'oferta esportiva amb un circuit de ciclisme al Congost

D'un camp de beisbol a un circuit de ciclisme. Aquesta és la transformació d'un dels espais de la zona esportiva del Congost. Així, la capital del Bages creix en la seva oferta esportiva amb el naixement de l'Escola de Ciclisme de Manresa, impulsada per l'Esport Ciclista Manresà, amb la col·laboració d'altres entitats de la ciutat i sobretot de l'ajuntament.

Aquest nou projecte està adreçat a nens i joves de 4 a 14 anys que vulguin iniciar-se, formar-se i practicar el ciclisme. L'antic camp de beisbol del Congost, ara circuit de ciclisme, és un terreny tancat de 8.265 m2, ideal per a les noves activitats que s'hi volen fer, amb l'homologació de la Federació Catalana de Ciclisme.

Ahir se'n va fer la presentació in situ amb la presència del president de la Federació Catalana de Ciclisme, Josep Bochaca; la tècnica de la federació, l'exolímpica Marta Vilajosana; el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta; el president i vicepresidents de l'EC Manresà, Ferran Molina i Sebastià Catllà, respectivament, i qui portarà la direcció de l'escola (amb els cor-responents monitors), l'exciclista professional Josep Jufré.

Jordi Serracanta va comentar que «aquest és un dia de molta satisfacció perquè comencem a fer realitat una reivindicació de fa molts anys, un circuit ciclista, al voltant del qual neix un nou club en forma d'escola. Confiem que serà un referent en la iniciació de la mà de l'EC Manresà i de la Federació Catalana de Ciclisme. És una bona oportunitat per als nens que vulguin anar en bicicleta pensant en la seva formació». Ferran Molina també va incidir que «aquest era un vell anhel del ciclisme manresà tenint en compte que ara mateix un velòdrom és inviable. Aquest espai era buit i vam comentar-ho al regidor Jordi Ser-racanta, que va accedir a fer el circuit. La federació ens va ajudar a fer el projecte i pensem que és ideal perquè està tancat i no hi ha trànsit. De moment, ja hi ha una part del circuit fet, amb un Pump Track, però també hi haurà zones de biketrial i un espai per a BMX».

Josep Bochaca va reconèixer que «per a nosaltres són importants aquests tipus d'inauguracions i encara més a la zona del Bages, on tenim 27 clubs afiliats, dels quals, vuit de Manresa. A Catalunya hi ha 30 escoles homologades, i el que busquem és que hi hagi un tècnic, que l'equipament estigui tancat, que s'ensenyin els valors del ciclisme i que els participants estiguin federats i disposin de la corresponent assegurança per evitar problemes. Tot això ho té aquest circuit de Manresa, que esperem que organitzi activitats amb nens i nenes d'altres escoles».