Paula Fernández defensa des d'avui l'europeu a Albània

arxiu particular

Paula Fernández s´ha entrenat aquests dies amb la selecció estatal arxiu particular

La selecció estatal sub-19 inicia avui la seva defensa del títol europeu de la categoria aconseguit aquest passat mes d'agost a Belfast (Irlanda). La santfruitosenca Paula Fernández, ara jugadora del Màlaga femení, forma part de la convocatòria de 20 futbolistes que el seleccionador Pedro López ha triat per participar aquests dies en la fase de classificació que té lloc a Albània. El combinat estatal s'haurà d'enfrontar a la mateixa Albània (avui, 14 h), a Azerbaidjan (dissabte, 12 h) i a Ucraïna (dimarts que ve, 14 h).

Cal recordar que Paula Fernández, jugadora del Barça fins a aquest estiu, ja va ser una de les jugadores fixes en el darrer europeu, amb la fase final a Irlanda com a un dels pilars del mig del camp de l'equip; d'aquella selecció es mantenen vuit jugadores més. Les convocades són: Damaris Egurrola i Oihane Hernández (Ath. Bilbao), Ana Marcos, carla Bautista, Laia Aleixandri i M. Isabel Rodríguez (At. Madrid), Lucía Rodríguez i Lorena Navarro (Tacón), Candela Andújar i Anna Tor-roda (FC Barcelona), Noelia i Natalia Ramos (Llevant), Ona Batlle (Madrid CFF), Teresa Abelleira (Deportivo), Berta Pujadas (Espanyol), Rosa Márquez (Betis), Nerea Eizaguirre (Reial Societat), Olga Carmona (Sevilla) i Ainoa López (Saragossa).

L'objectiu de la selecció estatal sub-19 és classificar-se en aquesta fase d'Albània per a la ronda elit que dóna el passi a la fase final que tindrà lloc el proper any a Suïssa. En principi, el primer repte, a Albània, no hauria de ser cap problema aconseguir-lo.