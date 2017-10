L'afició de l'ICL ja vibra amb el nou himne

Si la pretensió de l'himne d'un club esportiu és que uneixi l'afició i la faci vibrar, es pot dir que la nova «banda sonora» del club, com la va batejar ahir el seu president, Josep Sàez, aconsegueix el seu propòsit. La peça, creada pel compositor manresà Miquel Coll, cantada per Blai Carandell i amb l'acompanyament del Cor Lupulus Emsembla, va tenir una estrena reeixida ahir al vespre en un Auditori de la Plana de l'Om al qual van assistir unes 150 persones, entre aficionats, jugadors, directius i personalitats. És cert que la concurrència era agraïda, però també sensible en el cas d'haver escoltat res que no li hagués agradat. I l'himne va agradar, i molt, i va provocar llargs aplaudiments.

La peça té una tornada molt enganxosa i fàcil d'aprendre, amb el «Som-hi Manresa» de rigor, unes transicions que recorden, fins a cert punt, alguns dels himnes de clubs italians com la Juventus i una part instrumental en què un instrument genuïnament català, el sac de gemecs, interpretat per Alba Logan, adquireix una gran importància.



Procediment inclusiu

A l'acte d'ahir, en què es va poder escoltar l'himne fins a tres ocasions, el president Sàez va definir-lo com «un nexe d'unió entre tots aquells que estimem el club», i va recordar que la idea va sorgir en el mandat del seu antecessor, Jaume Arnau.

Tot seguit, el creador, Miquel Coll, va recordar el procés de composició, que va començar amb reunions amb aficionats que li van donar idees, a través de paraules clau i de respostes a preguntes aparentment senzilles, de cap a on tirar. Un d'aquests aficionats, Alfons Rodríguez, va demanar als seguidors que ajudin el club en aquests moments complicats esportivament, ja que ell i d'altres companys ho han fet i han trobat les portes obertes. Com a representant de la junta, la membre de la comissió social i del consell executiu, Montse Seubas, va parlar que la idea havia sorgit ja que l'anterior himne ja havia complert una etapa.

L'última paraula la van tenir els jugadors Lluís Costa i Álvaro Muñoz, que van beneir la composició a l'hora de crear ambient, començant per diumenge, a les set, contra el Barça B.