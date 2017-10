L'atleta Ilias Fifa és detingut en una operació antidopatge

El campió d'Europa dels 5.000 metres Ilias Fifa va ser detingut ahir per la Policia Nacional a Santa Coloma de Gramenet en una operació contra el dopatge a l'esport amb dues detencions més. Fifa, marroquí nacionalitzat espanyol, va proclamar-se campió europeu a Amsterdam l'estiu del 2016. La causa, que es troba sota secret de sumari, va ser oberta el juny passat com a conseqüència d'una denúncia policial per un presumpte delicte contra la salut pública per la presumpta utilització de medicaments prohibits. Dins d'aquestes diligències hi va haver escorcolls a Santa Coloma, Mollet, Esplugues, Arenys de Mar, Guadalajara i València.