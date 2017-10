El president de la FCF abandona l'espanyola per tot l'afer Villar

El president de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Andreu Subies, va dimitir ahir com a membre de la federació espanyola a causa de les discrepàncies sorgides de la imputació per corrupció de l'expresident, Ángel María Villar, i del fet que no hi hagi eleccions a la vista. El càrrec l'ocupa ara Juan Luis Larrea, que ha pres decisions com ara prescindir de la directora de la selecció, María José Claramunt.

Subies continuarà com a president de la Federació Catalana de Futbol, càrrec que ocupa des del 2011 i pel qual va ser reelegit el 2016. El seu lloc a l'espanyola ja ha estat ocupat pel castellanolleonès Marcelino Maté.