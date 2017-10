El València provoca que plegui el tècnic del Baskonia

El València Basket del santpedorenc Rafa Martínez, que ahir va anotar 10 punts, va vèncer a la pista del Baskonia per un clar 63-80 i va sumar la segona victòria en la fase regular de l'Eurolliga davant d'un rival que va veure com el seu tècnic, Pablo Prigioni, dimitia pels mals resultats. Els homes de Txus Vidorreta van manar des del començament, amb un 13-28 al final del primer quart, i malgrat que els bascos van intentar reaccionar per mitjà de Shengelia, autor de 22 punts, van acabar veient com el joc coral del València, amb 15 punts de Pleiss i Green i 13 d'Abalde, era inabastable. També a l'Eurolliga, l'Unicaja va caure davant del Brose Baskets per 76-80. Nedovic va anotar 26 punts, però va errar la safata crucial. A més, CSKA, 81-Panathinaikos, 63 i Fenerbahçe, 81-Anadolu Efes, 70.

En les altres competicions europees, a l'Eurocup clara derrota del MoraBanc Andorra a la pista del Cedevita per 91-73. Els de Joan Peñarroya no han guanyat cap dels tres partits jugats. També der-rota de l'Herbalife Gran Canària a la pista del Ratiopharm Ulm (97-77). A la Lliga de Campions, només va vèncer l'Iberostar Tenerife, a la pista del Gaziantep turc, per 74-87. L'UCAM Múrcia va perdre amb el Dinamo Sàsser (78-83) i el Movistar Estudiantes, a Estrasburg (77-74).