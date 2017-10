Fernando Alonso confirma que disputarà les 24 Hores de Daytona

El pilot asturià Fernando Alonso va confirmar ahir a Mèxic, on es prepara per disputar el gran premi de Fórmula 1 d'aquest país, que anirà a les 24 Hores de Daytona, a Florida (Estats Units).

La propera edició de les 24 Hores de Daytona es disputarà el cap de setmana del 27 i 28 de gener, i Alonso hi participarà amb l'equip United Autosports i amb l'anglès Lando Norris, de 17 anys i de l'escola de McLaren, com a company, segons va informar l'escuderia britànica. «M'agraden les curses de cotxes. Daytona, ens veurem aviat», va escriure Alonso al seu compte de Twitter.

L'asturià, sobretot, es va mostrar content de poder córrer novament als Estats Units, ja que en menys d'un any haurà participat en dues curses mítiques: a les 24 Hores de Daytona i a les 500 Milles d'Indianapolis, el maig passat. «És una gran alegria tornar a córrer als Estats Units, en menys d'un any hauré participat en dues curses mítiques», va dir Alonso a Mèxic.

El doble campió mundial asturià de F1 va explicar que la cursa de Daytona la tenia en el pensament «perquè sempre penso en moltes curses, jo correria cada cap de setmana si pogués; sóc un pilot i m'agraden les curses, i no m'agrada veure-les a la televisió».

Per la seva part, el nord-americà Zak Brown, cap d'equip de l'escuderia McLaren i de United Autosports, va explicar que Alonso s'ha unit a l'equip per guanyar les 24 Hores de Daytona i no només per preparar les 24 Hores de Le Mans. «L'objectiu és anar-hi amb la intenció d'intentar guanyar a Daytona; en cas contrari, en Fernando no voldria fer-ho», va comentar Brown al portal especialitzat motorsport.com.

«Crec que seran les 24 Hores de Daytona més dures de la història moderna si ens fixem en la qualitat dels equips i en els pilots participants», va afegir Brown. Segons el mateix portal, Brown va dir que el temps que ha passat aquest any amb Alonso va ajudar a arribar a un acord, tot i que és una cosa independent de McLaren.