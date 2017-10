EN FOTOS | L'hoquei gel somriu de nou a Puigcerdà

El Club Gel Puigcerdà es va fundar l'any 1958, data que el situa com un dels pioners d'aquest esport a Espanya. El proper 2018, l'entitat, presidida per Tomàs Tor-rent des de l'any passat, viurà el 60è aniversari de la seva història. Uns darrers anys no gaire bons a la capital de la Cerdanya pel que fa a la promoció de l'hoquei gel. I és que, quan la junta actual va arribar al mandat, el club estava sota mínims, especialment en l'aspecte econòmic.

El treball en aquestes quasi dues temporades ha estat molt dur per als membres de l'entitat, tal com reconeix el seu vicepresident, Javi Gómez. «Vam agafar el club en una situació molt negativa i l'any passat va ser una temporada dura. Però estem contents perquè hem començat a fer rodar una cosa que feia falta, el treball a la base», afirma Gómez. Precisament aquest treball en el planter del club és el gran objectiu dels puigcerdanesos. «Volem que la gent es torni a il·lusionar, que torni a venir als partits. En quatre anys volem tenir una escola d'hoquei sostenible i viable econòmicament», explica Gómez.

De moment, l'objectiu s'està assolint. Enguany, la freqüència de públic creix notòriament als partits. A més, el club ha augmentat el nombre de jugadors/es, especialment a l'escola, de 50 la temporada passada als més de 100 en l'actual. «Nosaltres treballem amb l'objectiu que els nens de la base juguin algun dia al primer equip. Ara per ara, estem contents perquè tenim grans entrenadors i també perquè la gent del poble ha recuperat la il·lusió per l'hoquei», confirma Gómez.



Confiança en la casa



El Gel Puigcerdà sempre ha tingut el seu primer equip en la màxima divisió espanyola de l'hoquei gel. L'any passat el conjunt sènior, dirigit per Salva Barnola, va tenir moltes modificacions i va acabar en la cinquena posició de set equips a la lliga. «La temporada passada es va decidir recuperar molts jugadors de la casa per tornar a tenir una identitat pròpia. Els resultats van ser negatius però les vibracions van ser bones a la pista. La gent tornava a estar contenta», diu el vicepresident.

Aquest any l'equip és més sòlid i no hi ha hagut gaires canvis. Els tècnics tenen molta confiança en la recuperació del millor nivell d'hoquei gel. Segons Gómez, l'equip actual té «bona pinta» per assolir aquest objectiu en les pròximes temporades. Pel que fa l´actual, la lliga va començar el mes de setembre amb només cinc equips. Els inicis no han estat fàcils per als puigcerdanesos, cal tenir en compte que és molt difícil competir amb els tres primers equips, els quals tenen pressupostos molt més elevats. Tot i això, el primer gran repte per als de Barnola aquesta temporada serà classificar-se per disputar la Copa del Rei. No ho tindran fàcil després de caure el cap de setmana passat davant el Majadahonda. Ara, els de Barnola han de gua-nyar els dos enfrontaments següents i esperar que el Majadahonda perdi els seus tres pròxims compromisos.

En definitiva, el Gel Puigcerdà és un club el qual, a través del seu projecte, pretén formar jugadors i persones.