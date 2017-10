El Madrid pateix però venç a Fuenlabrada amb dos penals

El Reial Madrid va deixar ben encaminat el seu accés als vuitens de final de la Copa del Rei, tot i que va tenir més dificultats de les esperades per superar el Fuenlabrada, un equip de Segona B. L'equip blanc només va poder marcar de penal, dues vegades, transformats per Asensio i per Lucas Vázquez.

Els gols del Madrid no van arribar fins a la segona meitat. Superat el primer quart d'hora va marcar Asensio. I a deu minuts del final ho feia Lucas Vázquez, per aportar tranquil·litat en el marcador a un conjunt blanc espès, sense gaires idees i que al tram final va veure com Vallejo era expulsat per una entrada a destemps.

Dos gols del ghanès Emmanuel Boateng i de l'ivorià Cheick Doukouré van donar la victòria al Llevant en la seva visita a Girona (0-2) i el van situar a un pas dels vuitens de final de la Copa del Rei. Montilivi va ser escenari d'un duel marcat per la baixa intensitat en el joc, pel fred i per la poca afluència a les grades.

Machín i López Muñiz, convençuts que la prioritat principal dels seus equips és lluitar per la permanència a la lliga, van utilitzar el partit de Copa per donar oportunitats als jugadors menys habituals, tot i que es va veure sobre el terreny de joc alguns dels futbolistes més determinants de les dues plantilles, com Pablo Maffeo i José Luis Morales.

Però el Girona va sortir malparat d'aquest duel i amb els gols que va rebre al final de la primera meitat i a l'inici de la segona va veure molt complicada la seva continuïtat a la Copa.



La Reial guanya a Lleida

La Reial Societat no va donar cap opció a la sorpresa en la seva visita a Lleida (0-1) i va aplanar el seu camí cap als vuitens. El conjunt basc, avisat pels ensurts d'altres equips de Primera, va dominar tot el partidavant un rival que esperava sorprendre al contraatac. El belga Januzaj va avisar al minut 31, però la seva rematada no va entrar per poc. I un minut després va arribar el 0-1, amb un xut de Canales des de 30 metres que va entrar per l'escaire.

També va perdre al seu estadi el Deportivo, però de manera més contundent. El canvi de tècnic, amb l'arribada de Cristóbal Parralo per Pepe Mel aquesta setmana, no va millorar les prestacions defensives del conjunt gallec, i el Las Palmas ho va aprofitar per deixar l'eliminatòria pràcticament sentenciada amb una clara victòria (1-4 ) a l'estadi de Riazor.