«M'agradaria ser en uns Jocs Olímpics, però sóc conscient que és molt difícil»

Esther Abizanda, una manresana de setze anys que estudia primer de batxillerat a l´institut Lluís de Peguera, és una de les joves promeses del tir de les nostres comarques, i ja obté resultats destacables en competicions catalanes i fins i tot estatals.

P Quan et vas iniciar en el tir?

R Vaig començar als dotze anys, i va ser gràcies al meu pare, que em va convidar a provar aquest esport. Li vaig fer cas, em va agradar molt i he continuat fent-ho fins a l´actualitat.

P Havies practicat altres esports abans?

R Sí, he fet molts esports. Vaig començar amb la gimnàstica, després vaig fer natació, i ara estic compaginant el tir amb entrenaments de judo, però d´aquí a poc m´hauré de decidir, i possiblement abandoni el judo.

P En aquests quatre anys, has pres part en diferents competicions d´àmbit català i estatal, amb bons resultats.

R Sí, combino les lligues catalana i espanyola, les dues competicions més importants en les quals prenc part. Penso que en aquest temps he tingut una gran evolució, i això s´està notant pel que fa a resultats, on normalment ocupo les primeres posicions de cadet, la meva categoria d´edat.

P De moment, només tires amb carrabina. Què et va fer decidir per aquesta arma?

R Quan vaig anar a provar el tir, era l´única arma que estava lliure, ja que a les instal·lacions només hi havia una pistola i ja estava ocupada per una altra esportista.

P Has pogut provar una tirada amb pistola?

R Sí, va ser en un entrenament, i has de tenir certa força per aguantar-la. De moment, però, seguiré tirant només amb carrabina.

P Com és la teva metodologia d´entrenaments?

R Normalment m´entreno dos o tres dies la setmana durant dues hores, però els meus entrenadors m´estan recomanant que hi dediqui més temps. Les sessions em van bé per prendre´m les coses més amb calma que a les competicions, i fixar-me més en els petits detalls, que en un esport tan metòdic com el tir són molt importants.

P Quin és l´aspecte que més has de millorar a l´hora de tirar?

R El que més em comenten els tècnics és que m´he de fixar més a l´hora de recolzar la cara, ja que si ho fas malament, la teva puntuació varia negativament. P Quin ha estat, fins ara, el teu millor moment? I el pitjor?

R El millor va ser aquest juliol a Oviedo, quan vaig guanyar i, a més, vaig fer el rècord d´Espanya. Al principi no m´ho acabava de creure, ja que no tenia aquesta sensació. D´altra banda, el pitjor va ser en una competició a França, ja que vaig tenir molts problemes tècnics. Tot i això, encara vaig poder pujar al podi.

P Com veus el nivell del tir manresà?

R Crec que a Manresa tenim bons tiradors, que obtenen bones puntuacions i podran arribar bastant lluny en les seves respectives categories.

P Tens algun objectiu de futur?

R A curt termini, el repte és seguir superant-me a mi mateixa, i ja a més llarg termini, m´encantaria participar en uns Jocs Olímpics, tot i que sóc conscient que és una fita molt difícil d´aconseguir, ja que les puntuacions mínimes són bastant altes.

P Tens algun referent?

R En general, em fixo en tots els tiradors, ja que tots tenen algun aspecte que et pot servir d´ajuda. Però especialment miro la Núria Bonet, que és de Vic i dos anys més gran que jo. En les competicions que m´apunto a la categoria juvenil hem tingut rivalitat.