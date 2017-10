El València fitxa Rudez abans de rebre l'Unicaja

El València Basket va anunciar ahir el fitxatge per tres mesos de l'ala-pivot croat Damjan Rudez, amb passat a Saragossa i que torna a Espanya després de tres temporades a l'NBA. Una incorporació que reforça la rotació interior, minvada per la lesió del nord-americà Latavious Williams. A més, amb la seva arribada, el tècnic, Txus Vidorreta, podrà emprar Aaron Doornekamp com a exterior, una línia també amb baixes.

Rudez, però, encara no podrà debutar avui, en la visita de l'Unicaja a la Fonteta (21 h). El València rep el conjunt malagueny i intentarà buscar un triomf que multipliqui el valor de la victòria que va aconseguir dimecres a Vitòria. L'Unicaja, per la seva part, intentarà redreçar el seu camí després de dues derrotes consecutives a l'Eurolliga i amb escàs temps per descansar. La Fonteta, això sí, és una pista talismà per a l'equip andalús: la temporada passada hi van guanyar l'Eurocup després d'una gran remuntada.



El Baskonia, sense Prigioni

El Baskonia va acceptar ahir la dimissió del tècnic argentí Pablo Prigioni i, a través d'un comunicat, li va agrair el seu treball i li va desitjar «la millor de les sorts» en el seu futur. El club va confirmar així l'adéu de Prigioni, que dimecres va presentar la dimissió després de perdre amb el València. Tot i això, el Baskonia va destacar que l'argentí «és i serà per sempre una icona al club». A més, el club va ratificar el fins ara segon entrenador, Sergio Valdeolmillos, per al partit d'avui contra el Brose a Alemanya (20 h).