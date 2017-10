El Barça es posa a prova en la tornada de Valverde a Bilbao

El Barça posarà a prova aquest vespre (20.45 h) la solidesa del seu lideratge, en un escenari d'enorme exigència com el Nou San Mamés, on vol continuar intractable a la Lliga. L'equip blaugrana, fins ara, només ha cedit dos dels 27 punts que ha disputat. I avui afronta un duel que suposarà el retorn d'Ernesto Valverde a Bilbao, per enfrontar-se a un Athletic en el qual va ser feliç les últimes quatre temporades com a tècnic.

«No és la primera vegada que jugo contra l'Athletic. No és nou. És un partit de futbol, les emocions s'han de deixar a una banda», va comentar Valverde, que va explicar com s'afronta un Athletic-Barça des de l'altre costat. «Quan era allà, em motivava molt enfrontar-me al Barcelona, era un clàssic de la lliga, un partit que tothom volia jugar. Ara, sóc a l'altre costat i sé que hem de pressionar com ells i no donar mai el nostre braç a tòrcer», va indicar.

Des que es va inaugurar el nou estadi de l'Athletic Club, el setembre del 2013, el Barça l'ha visitat quatre vegades a la lliga, amb dues victòries per la mínima (0-1), una golejada (2-5) i una derrota, també per la mínima (1-0), en la seva primera visita.

El conjunt blaugrana s'enfronta al segon desplaçament exigent de la temporada, després del del Wanda Metropolitano, que va saldar amb taules contra l'Atlètic de Madrid (1-1). Un duel per al qual Valverde recupera Jordi Alba. En canvi, té les baixes d'Iniesta i de Thomas Vermaelen, amb molèsties físiques. Dues absències que, sumades a les de Dembélé, Aleix Vidal, Arda Turan i Rafinha, han fet que el tècnic hagi convocat dos futbolistes del filial: el central David Costas i el migcampista Oriol Busquets.



El tècnic no es mulla en política

L'entrenador del Barça va reconèixer que segueix l'actualitat de la situació política a Catalunya, «com tothom», però va eludir especular sobre la possibilitat que l'equip blaugrana quedi fora de la lliga espanyola perquè «això encara no ha passat».

Valverde va dir que preferia no opinar d'una qüestió que sembla «canviar cada mitja hora». I sobre una possible exclusió de la lliga, va dir que «això encara no ha passat. Estem parlant de supòsits i a mi m'agrada parlar de realitats. La realitat és que demà tenim un partit de Lliga i volem guanyar».