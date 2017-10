El Breogán guanya a Melilla i continua invicte

El Breogán es manté com l'únic equip invicte de la LEB Or després de sumar ahir una victòria de prestigi i amb molt patiment a la pista del Melilla (79-83). Els gallecs, liderats pel navassenc Salva Arco, autor de 18 punts, i per Stainbrook, amb 20, tenien el partit a la butxaca a l'inici del darrer quart. Però el Melilla va signar una gran remuntada, de 15 punts, per arribar amb empat en els segons finals. Un desenllaç que va ser favorable al Breogán, que també va tenir 7 punts i 6 rebots de l'exmanresà Guille Rubio.

Els dos únics equips que poden seguir l'estela del Breogán, però ja amb una derrota, són el Prat, que rep avui el Corunya, i l'ICL Manresa, que s'enfronta demà al Nou Congost amb el Barça B. Tots dos tenen un balanç de 4-1 i poden millorar el 4-2 del Melilla i de l'Oviedo de Carles Marcos, que ahir també va perdre el seu partit.

El conjunt asturià va caure per 91-86 a la pista del Valladolid. Dos exmanresans van fer un gran partit, però estèril per sumar el triomf: 20 punts del pivot Oliver Arteaga i 13 de l'ala congolès Romaric Belemene, cedit per l'Unicaja. Per part del Valladolid, els millors van ser Sergio de la Fuente, que va anotar 24 punts, i Henri Wade-Chatman, amb 21.

Més enrere, el Lleida va aconseguir la seva tercera victòria i va igualar el seu balanç (3-3) després de derrotar 76-65 i encalçar-lo a la classificació. Ogungbemi-Jackson i Mbaye, amb 15 punts, van liderar el triomf dels lleidatans, que també van tenir 9 punts del manresà Miquel Feliu. Al Sammic, Mirza Bulic va ser el més destacat, amb 21 punts.

També va sumar el seu tercer triomf, i escala posicions, el Levitec Osca, que va assaltar la pista del Tau Castelló amb un contundent 63-78. Un triomf coral del conjunt aragonès, amb fins a cinc jugadors anotant 10 punts o més.

Encara més enrere a la classificació, el Càceres va aconseguir el segon triomf del curs en derrotar per 91-77 un Clavijo que queda amb un balanç de 2-4, com els extremenys. La mateixa situació que té el Palència, que va encadenar la segona victòria seguida i continua escalant posicions: ahir va derrotar per 81-77 el Palma, rival de l'ICL la propera jornada.

A la part més baixa, l'Ourense va aconseguir estrenar-se: triomf contundent per 98-75 amb 17 punts de Dan Trist i també 17 de Roope Ahonen. A l'Araberri, Kedar Edwar va ser el màxim anotador, amb 20 punts.