El Cadí busca refer-se de dues derrotes tot i estar minvat físicament

El Cadí la Seu juga aquesta tarda a Zamora (18 h) amb la intenció de sumar una victòria després de dues derrotes consecutives i així allunyar el fantasma del neguit i les urgències. No ho tindrà fàcil el conjunt de Bernat Canut, que continua tenint dificultats pels problemes físics que tenen moltes de les jugadores urgellenques. «El partit és molt important per a nosaltres», reconeix el tècnic de la Seu conscient que un triomf «seria positiu per a la confiança pocs dies abans de recuperar del tot Andrea Vilaró i Georgina Bahí». Canut no es refia del rival, un Quesos el Pastor que sols ha guanyat un partit, però que ha jugat quatre matxs com a visitant.

Caldrà veure com respon la plantilla urgellenca després d'un llarg viatge en autocar, però en principi Nogaye Lo està a plena disposició del tècnic i Andrea Vilaró, que no va poder actuar contra el Sant Adrià, podria tenir minuts. Ara el principal dubte és la pivot Caitlyn Ramírez, amb un esquinç al lligament lateral intern del genoll dret.

Quesos el Pastor és dels pitjors atacs i les pitjors defenses de la competició. Però Canut no es refia de les estadístiques. «Nosaltres hem de millorar en defensa i sobretot en el rebot. La setmana passada vam estar molt despistats».