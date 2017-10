Gerun, de l'atur a trucar a la porta de l'ACB

Què hi fa Volodymyr Gerun a la LEB Or i al Barça B? És una pregunta recurrent entre actors del món del bàsquet, que veuen com el pivot ucraïnès del filial barcelonista, de 23 anys i 2,10 metres d'alçada, domina la competició i demostra, jornada rere jornada, que el seu sostre és en una categoria superior a la LEB Or.

Gerun és el jugador més valorat de la lliga, amb 22,25 crèdits, davant del capità manresà, Jordi Trias (20,6). També és el que més faltes rep (6 per partit) i és el segon en rebots totals (9,75). I a tot això hi suma 14 punts de mitjana.

«Fa molt bons números a partir de molt volum. No és un especialista en res però fa moltes coses: agafa molts rebots ofensius, juga molt bé al pal baix, juga bé sense pilota, també el bloqueig i la continuació», explica el tècnic de l'ICL, Aleix Duran.

«La suma de totes aquestes coses, durant molts minuts, fa que sigui un jugador boníssim i molt ben valorat. Se'm fa difícil veure quina extrapolació tindria a l'ACB, però per a la LEB és un jugador determinant», conclou el tècnic.



Un tastet de Lliga Catalana

Els aficionats del Nou Congost el podran veure en acció demà a la tarda (19 h), tot i que ja el van patir a la Lliga Catalana, en un partit que l'ICL va guanyar per 80-74: Gerun va sumar 14 punts i 10 rebots. Molts van descobrir llavors un pivot amb un gran futur.

De fet, la seva renovació amb el Barça aquest estiu va ser sorprenent, ja que Gerun havia tingut un gran rendiment al filial blaugrana, amb mèrits per fer un salt: en 13 partits va fer unes mitjanes de 13,5 punts i 6,7 rebots, vitals per a la salvació de l'equip. Uns guarismes molt semblants als que havia aconseguit a l'inici de curs amb el Clavijo, el rival de la LEB Or d'on el Barça va pescar el pivot pagant un traspàs. Per això semblava que arribava l'hora de fer el salt. Però no. Gerun va renovar un any.

Enguany, l'ucraïnès comparteix el rol de veterà amb l'ala nord-americà Denton Koon, de 25 anys, i amb el manresà Marc García, de 21 anys, que ha tornat a la disciplina del Barça després d'un any de cessió al Betis i que és a cavall del filial i del primer equip. La resta són joves d'entre 17 i 20 anys, encara molt tendres però amb projecció de poder arribar a l'elit. Una elit a la qual també espera arribar Gerun, que ha hagut de fer un llarg camí per estar en disposició de fer el salt.



L'aventura americana

Gerun va debutar als 17 anys amb el primer equip del Dnpro, l'equip de la seva ciutat, Dnipropetrovsk. Una aparició fugaç, de només tres partits, ja que l'estiu del 2012 va posar rumb als Estats Units per jugar a la Universitat de West Virginia. I un any després canviava de centre i posava rumb a Portland, on seria dues temporades.

Però acabat el seu periple universitari, Gerun es va trobar sense equip. Era l'estiu del 2015 i el prometedor pivot ucraïnès estava a l'atur, amb només 21 anys. Una situació que es va allargar fins al desembre, quan el va fitxar el Getafe, equip de LEB Plata vinculat al Fuenlabrada.



Tres setmanes i salt endavant

«En els vídeos i informes que havíem consultat havíem vist un jugador que jugava a una intensitat molt per sobre dels altres», recordava fa un any el seu entrenador a Getafe, Armando Gómez, que el va entrenar ben poc.

Gerun va durar ben poc a l'equip. «En les tres setmanes que va ser amb nosaltres va demostrar una capacitat d'esforç excel·lent i un gran instint per rebotar i finalitzar a prop del cèrcol. Així que des del primer dia vam tenir molt clar que seria impossible retenir-lo», afegia Gómez, que tenia raó: el pivot va marxar després de dos partits disputats.

El Lleida es va fixar ràpidament en ell i se'l va endur a la LEB Or: en 16 partits va signar gairebé 12 punts i 7 rebots de mitjana. A l'estiu, marxava cap a Logronyo, en direcció al Clavijo, on només hi seria uns mesos. El Barça B se'l va endur i, vestit de blaugra-na, ha continuat creixent, com ho ha fet durant tota la seva trajec- tòria.