L'Eternam Manresa aspira a tombar el líder CN Sabadell

Un punt separa el líder CN Sabadell i el segon classificat, l'Eternam Manresa FS. Aquest vespre (20.30 h), els dos equips es veuran les cares al pavelló Can Balsach de Sabadell, en un dels duels més atractius que es poden veure a la Segona Divisió B de futbol sala. Ambdues formacions han fet aquest estiu fitxatges importants. En el cas dels manresans, Carles Corvo, i en el dels sabadellencs, Dani Salgado, dos jugadors ofensius que eren companys fins a la temporada passada al Catgas Energia a Primera Divisió.

El CN Sabadell és entrenat per Diego Blanco, exjugador del Miró Martorell, entre altres. El seu equip té 18 punts, i els manresans, 17. El CN Sabadell ha marcat 54 gols i n'ha rebut 39, per 46 a favor de l'Eternam Manresa FS i 23 en contra. Aquestes estadístiques indiquen que el conjunt sabadellenc és un equip merament ofensiu però que té problemes defensius, ja que rep una mitjana de sis gols per partit, per tres els manresans. Pel que fa a resultats, el conjunt vallesà només ha perdut un partit i va ser a casa davant l'Hospitalet per 9 a 10. La resta d'enfrontaments s'han saldat amb victòries, destaca el derbi amb l'Escola Pia amb un 5 a 9 al marcador.

El tècnic Jordi Rozas té tota la plantilla disponible per al primer dels dos partits clau que ha de jugar l'Eternam Manresa FS en cinc dies. I és que dimecres, 1 de novembre, els manresans reben la visita del Catgas Energia B, que ara ocupa la tercera plaça amb els mateixos punts que els manresans.