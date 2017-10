El Manresa vol trencar la malastrugança del Congost contra un Cardedeu enfonsat

Un Manresa solvent com a visitant vol també ser-ho a casa, al Nou Estadi del Congost. Els manresans, que vénen de guanyar un camp que era inexpugnable feia tres anys, el de la Grama, reben demà (18 h) el Cardedeu, un equip que s'estrena a la categoria i, de moment, no ho està fent amb uns bons números, ja que només ha guanyat un partit, n'ha empatat dos i ha perdut els altres cinc i és penúltim a la classificació.

Tot i la situació dels vallesans, el tècnic del Manresa Jose Solivelles avisa que «el futbol no ha estat benèvol amb ells i crec que es mereixerienn algun punt més. Mantenen el bloc de l'any passat, amb el qual van fer una gran temporada a Segona Catalana». De totes formes, i segons el mateix Solivelles, «a nosaltres, al Congost, ens compliquen més la vida aquests equips més conservadors, que no juguen de tu a tu. A veure si podem trencar la malastrugança que tenim com a locals i sumar dos partits seguits amb victòria; ens aniria molt bé».

El Manresa és quart a la taula de la classificació amb 14 punts, a tres del líder Llagostera B. Solivelles destaca la fermesa defensiva del seu equip dient «que hem fet sis partits sense encaixar un gol de jugada, tots són a pilota parada; per contra, fem moltes ocasions, però de moment no som efectius, perquè això és cosa de ratxes».



L'Igualada jugarà a Sants

Amb un partit pendent que es farà dimecres al camp del Sant Ildefons (17 h), l'Igualada jugarà demà (12.15 h) al camp del Sants; als dos equips els separa dos punts, a favor dels barcelonins, a la zona mitjana-alta de la classificació al grup 2. Sants i Igualada van empatar en la darrera jornada, amb l'Andorra i el Viladecans, respectivament.