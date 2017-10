Els manresans han sumat 6 punts a casa i 8 a fora

En les vuit jornades disputades fins ara, el Manresa ha aconseguit més punts lluny del Congost, on es manté invicte. Com a local, els de Jose Solivelles han deixat escapar dos partits per 0 a 1, amb el Lloret i el Farners, i s'han imposat al Casteller i al Sant Cugat. A fora, empats a Vic i a Sabadell, i triomfs a Llagostera i a Santa Coloma de Gramenet.