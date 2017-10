El partit de lliga entre el Girona i el Reial Madrid de demà no corre perill

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el president del club de la ciutat, Delfí Geli, van confirmar ahir que el partit de demà contra el Reial Madrid es disputarà sense cap tipus de problema malgrat la complexa situació política que viu Catalunya.

En declaracions a TV3, Madrenas, que va substituir en el càrrec Carles Puigdemont el mes de gener passat, va reivindicar que «a Girona, com a tot Catalunya, som persones absolutament cíviques i responsables». A més, l'alcaldessa va indicar que el debat que s'ha generat sobre una possible suspensió del partit per raons de seguretat «és ridícul». «No cal témer per cap tipus de problema en aquest sentit», va concloure.

En el mateix sentit, Delfí Geli va apuntar a TV3 que el partit entre el Girona i el Reial Madrid «es jugarà amb tota la normalitat». «Serà una festa del futbol», va sentenciar el president del club blanc-i-vermell. Segons va destacar Geli, «el que vol la gent és gaudir d'aquest any a Primera Divisió i veure el seu equip competir contra el Reial Madrid».

Al matí, després de l'entrenament de l'equip, el migcampista madrileny Borja García ja va insistir en la idea que el partit «serà una festa per a la ciutat». «No crec que hi hagi motius per suspendre aquest partit», va destacar l'exjugador del Reial Madrid Castilla.