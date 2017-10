Un City de rècord venç el West Bromwich i manté el seu domini

El Manchester City de Pep Guardiola segueix intractable a la Premier League anglesa després de desfer-se, no sense patir, del West Bromwich Albion (2-3). Els homes del tècnic santpedorenc es van saber recuperar de l'empat dels locals i es van endur tres punts que li permeten mantenir un inici de temporada immaculat.

L'altre equip de la ciutat de Manchester, l'United, va tornar al camí de la victòria després de dues jornades sense guanyar i es va imposar al Tottenham per la mínima (1-0), amb un gol de Martial al 81. D'aquesta manera, els de José Mourinho es mantenen en la lluita pel títol a cinc punts del City.

Pel que fa a la resta d'equips, l'Arsenal va haver de remuntar per seguir en la lluita per la Champions. Els londinencs van derrotar el Swansea per un ajustat 2-1 després de remuntar el gol inicial dels visitants, amb dianes de Kolasinac i Ramsey. Per la seva banda, el Chelsea va aconseguir els tres punts al camp del Bournemouth.

El Liverpool es va retrobar amb el triomf davant el Huddersfield Town (3-0) en un partit còmode pels de Jürgen Klopp. La resta de la jornada la va completar el Watford-Stoke, amb victòria per la mínima dels visitants (0-1).