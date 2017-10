Duran valora la feina del Barça B i les dificultats que tenen els joves

Aleix Duran coneix bé com funciona el Barça B, ja que el va dirigir durant dues temporades. El filial barcelonista és un equip format de grans promeses europees que, en teoria, haurien d'acabar nodrint el primer equip. Un salt molt complicat, no només al Barça.

«Tenen molts jugadors que poden fer el salt. Però també els veia en l'equip de l'any passat, en el de fa dos o quan jo hi era. La dificultat de tot és a la franja que hi ha quan els jugadors acaben de júnior fins que són madurs. Si ja és difícil que un jove doni rendiment en un club com el Manresa, imagina en un d'Eurolliga. Costa trobar un camí adequat per a cada jugador, sense presses», explica Duran.

«Tothom ha de fer el seu camí. A escala europea és una franja que tenim molt mal resolta», continua valorant el tècnic de l'ICL, que a Manresa també treballa amb diferents joves, com són els vinculats Dani Garcia, Nil Brià, Àlex Mazaira, Ahmed Khalaf i Deng Mayot, tots de menys de 20 anys.