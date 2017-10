El Gimnàstic no pot impedir la remuntada i el lideratge illenc

La qualitat dels davanters del RCD Mallorca va permetre al conjunt illenc remuntar davant el Nàstic i vèncer al Gimnàstic Parc per un ajustat 1 a 2.

La intensitat amb la qual els escapulats van iniciar el partit va sorprendre l'equip de Julián Robles, incapaç de llegir les accions d'estratègia executades pels locals a pilota aturada. Tot just s'havien jugat 151 segons i els manresans ja manaven a l'electrònic. Servei de falta de Monchi, de Sande pentina l'esfèrica al segon pal i Manu Vílchez, a boca de canó, empeny amb el cap la pilota a gol. Un minut i escaig després, repetició de la jugada, amb una lleu variant en la posició de de Sande, i Manu Vílchez no materialitzava el 2 a 0 per centímetres. Després de catorze minuts de domini bagenc, va arribar la primera opció per als visitants. Un excel·lent servei en profunditat deixava Víctor sol davant Cegarra, però el davanter illenc rematava fora. L'acció va ser el preludi dels millors minuts del conjunt balear durant la primera part, però a partir de l'equador el joc va equilibrar-se, sense arribades remarcables, a excepció de dues. La primera, un nou servei de falta de Monchi al segon pal, servit a l'àrea de gol i perllongat al primer pal per un davanter després d'un embolic, que Alti rematava de cap al travesser (minut 25), i aquella que permetria empatar als mallorquins. Alberto rebia la pilota d'esquena a porteria a la frontal de l'àrea i, actuant com a pivot, obria a la seva esquerra habilitant Víctor per encarar Cegarra en solitari i superar-lo amb una inapel·lable rematada rasa, al minut 38.

A la represa, el Mallorca va exhibir ambició per assolir el triomf, fent-se amb la possessió de la polita i la iniciativa ofensiva. I la pèrdua d'una esfèrica al centre del camp va permetre a Víctor evidenciar la seva qualitat amb una rematada rasa i ajustada des de la frontal de l'àrea de gol, després de retallar al seu defensor, que suposava l'1 a 2, al minut 56.

El Gimnàtic va abocar-se a l'atac des d'aleshores. Ferran Costa va reforçar l'ofensiva amb tres canvis, però la precipitació va impedir als locals crear perill real fins al temps de descompte, quan va estar a punt d'arribar la igualada, al minut 93. Servei de falta lateral, errònia sortida del porter Nico i de Sande remata a gol sense porter. Pou, de cap, sota els pals, va impedir l'empat escapulat.