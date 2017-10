Un Girona colossal tomba el Reial Madrid

Hi ha victòries i victòries. Totes s'assaboreixen, però difícilment cap tindrà el mateix valor que la que avui ha aconseguit el Girona a Montilivi. El dia de Sant Narcís i contra el vigent campió d'Europa, els de Machín han signat una brillant actuació per desfer-se del Reial Madrid amb remuntada inclosa. Stuani i Portu han capgirat, en la segona part, el gol matiner d'Isco. Tot plegat, per sumar tres punts d'or i fer vibrar Montilivi, que s'ha omplert de gom a gom.

S'esperava la presència dels més habituals al damunt de la gespa de Montilivi i Pablo Machín no ha defraudat. Muniesa, titular el dijous a la Copa, ha tornat a participar a la Lliga un cop superada la lesió que va patir a Leganés. Ha entrat d'inici en detriment de Ramalho. Al mig, el tècnic ha apostat per la dupla gironina: Pere Pons i Àlex Granell. I a dalt, tornava Stuani un cop complert el partit de sanció per acumulació de targetes.

Lluny de la pobra imatge de la Copa i del futbol a mig gas de La Corunya, el Girona ha tornat a ser el de les grans ocasions. Hi ha posat intensitat des del primer segon, animat per un públic entregat que ha omplert les graderies de l'estadi. El seu plantejament i també les seves ganes han sorprès al Reial Madrid, que ha necessitat 11 minuts per posar-s'hi. Això sí, quan ho ha fet, ha estat determinant, perquè Isco ha collit un mal refús de Bounou per fer pujar el 0-1 al marcador.

Abans i després també, els gironins han gaudit de més ocasions i també de més clares. Sí, el Madrid ha fet el gol i també n'ha tingut alguna, amb un parell de rematades de Cristiano Ronaldo i un xut de Benzema que s'ha perdut per damunt del travesser. Però és que el Girona no ha perdut mai la cara al partit i fins al descans ha estat tan intens com el dia de l'Atlètic, sorprenent al seu rival per bandes i també pel mig, on Granell ha estat immens.

Abans del 0-1, han arribat un parell d'avisos: al minut 7, una acció d'estratègia ha deixat Portu tot sol davant Casilla, que ha hagut de sortir ben ràpid per evitar la rematada forçada del migcampista murcià. Al 10, una de les més clares. Maffeo, omnipresent, ha collit la pilota a la seva banda, se l'ha canviat de cama davant la presència de Ramos i des del vértex de l'àrea ha enviat un xut enverinat que ha acabat picant amb el pal.

Sí, el contracop que s'ha generat després d'aquesta jugada ha acabat amb el 0-1, però fins i tot després del gol, els de Machín han seguit a la seva. Tret d'alguna pilota perduda al mig del camp que s'hauria pogut evitar i d'algun ensurt, el cert és que el Girona ha estat prou bé. Tant, que al tram final del primer temps ha posat de nou setge a la porteria defensada per Kiko Casilla. Al 35, una bona triangulació ha acabat amb una centrada d'Aday que Portu ha rematat de cap al pal contrari. De nou el gol s'escapava. Al 38, ha estat Aday el que ha executat un xut de falta que s'ha perdut per damunt del travesser.

Només arrencar el segon acte Benzema ha tingut el 0-2 en una indecisió de Bounou i la defensa que Juanpe ha tret sota pals, però a partir d'aquell moment, Montilivi ha embogit amb els minuts més vibrants del seu equip. L'estadi ha esclatat al 55 amb l'empat. Pere Pons s'ha tret del barret una gran jugada camí de l'àrea, allà l'ha collit Stuani i després d'un retall sobre Nacho, l'uruguaià ha batut Casilla. Sense temps per respirar, el Girona ha culminat la remuntada. Bona passada interior per Stuani i el seu xut l'ha tret el porter com ha pogut. El rebuig l'ha collit Maffeo al gran i, de primeres, ha buscat porteria. La trajectòria de la pilota l'ha desviat Portu de tal manera que ha acabat al fons de la porteria.

Zidane, descontent amb el que estava veient, ha cremat totes les naus i ha fet entrar Lucas Vázquez i Marco Asensio per Marcelo i Achraf. Tot i això, han estat els gironins els que han seguit a la seva. Tant, que a punt ha estat de caure el tercer. En un contracop molt ben executat, Portu ha rebut una passada a l'espai i amb un toc subtil, ha superat per alt Casilla. La pilota, però, ha sortit llepant el pal.

A partir d'aquell moment, el Madrid s'ha llançat a l'atac. Amb tot. I a per totes. Ho ha entès a la perfecció el Girona, que s'ha tancat al darrere defensant amb ungles i dents tot esperant el contracop. També ho ha llegit a la perfecció Machín: ha assegut un creador com Borja i ha donat entrada a David Timor per enfortir el mig del camp. Minuts més tard, amb les línies dels de Zidane ben avançades i el cansament que es feia evident a les cames dels locals, han entrat Kayode i Mojica al camp per explotar la seva velocitat.

Passaven els minuts, la defensa treia totes les pilotes que queien a l'àrea i les que no, s'encarregava d'atrapar-les Bounou. Lucas Vázquez ha vist com se li anul·lava un gol per fora de joc, mentre que Cristiano Ronaldo es desesperava i el públic la prenia amb ell. A l'altra porteria, una passada llarguíssima des de porteria ha trobat la cursa de Kayode, però el nigerià ha executat de la pitjor manera possible i la pilota ha acabat, ben tova, a les mans de Kiko Casilla. No hi ha hagut temps per a més. El xiulet final de l'àrbitre ha acabat amb uns minuts finals plens de patiment i amb l'esclat de joia de l'equip i també d'una afició entregada que ho ha donat tot.