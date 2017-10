L'Eternam Manresa pren el lideratge al CN Sabadell en un duel èpic al Vallès

L'Eternam Manresa FS és el nou líder de la Segona Divisió B de futbol sala després de derrotar per 3 a 9 el CN Sabadell a domicili, que era el capdavanter abans de la jornada d'ahir.

Tot i que el marcador pot indicar una gran superioritat dels de Jordi Rozas, no va ser així, i durant 38 minuts l'enfrontament va ser molt equilbrat fins al punt que es va arribar al minut 38 amb un ajustat 3 a 4, fins que els àrbitres van assenyalar un doble penal a favor dels de Jordi Rozas. Corvo el va tranformar i va obligar el CN Sabadell a jugar amb porter jugador. La tàctica no els va funcionar i l'Eternam Manresa FS va fer quatre gols més a porteria buida, i així va arrodonir el resultat final.

El partit tenia molts al·licients. A més a més d'estar en joc el liderat, hi havia el retrobament de dos excompanys al Catgas Energia a Primera Divisió, Dani Salgado al CN Sabadell i el manresà Carles Corvo a l'Eternam Manresa FS.

La primera part va ser molt igualada però dos penals transformats van decantar el marcador a favor dels manresans, malgrat que els dos equips van tenir bones ocasions en aquests primers vint minuts (1-3). A la represa, l'Eternam Manresa FS va sortir prou bé i es va situar 1 a 4, però després del 2 a 4, era expulsat rigorosament per doble amonestació el porter visitant Aleix. El CN Sabadell va aprofitar la inferioritat numérica per fer 3 a 4. A partir d'aquí, el Manresa ho va passar malament i el duel semblava decantar-se més aviat a favor dels locals. Quedaven més de deu minuts i la tendència del CN Sabadell era positiva i la de l'Eternam Manresa, més negativa. Això fins que va arribar l'acció clau ja esmentada, el doble penal convertit per Corvo al minut 38, un gol que va donar aire i va fer que els sabadellencs haguessin d'arriscar amb el porter jugador. A partir d'aquí, els quatre gols finals fins al definitu 3 a 9.