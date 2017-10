El Madrid pateix per seguir invicte davant el Burgos

El Reial Madrid va haver de patir per endur-se la victòria a la pista d'un San Pablo Burgos, que va dominar bona part del matx però que es va enfonsar en l'últim quart per culpa d'una fantàstica reacció dels homes dirigits per Pablo Laso (95-100).

Els locals van fer un bon inici i van millorar les prestacions ofertes en els partits de lliga anteriors en imprimir més ritme a la circulació de pilota i en plantejar una sòlida defensa davant uns madridistes desdibuixats per moments i llastat per l'exigència física de les darreres setmanes. Després d'un primer quart igualat (17-18), el Burgos va pujar el nivell ofensiu i va arribar a tenir sis punts de marge abans del descans.

En la segona meitat els visitants van clavar un parcial de 2-8, però després es van tornar a desdibuixar i els burgalesos van obtenir vuit punts de marge, que es van veure reduïts a cinc al final del tercer quart. En el darrer període, el Madrid es va exhibir des de la línia exterior i va fer inútil tot el treball dels locals.



L'Obradoiro assalta Fuenlabrada

En l'altre partit disputat ahir, el Monbus Obradoiro va vèncer per 65-73 a la pista del Montakit Fuenlabrada i va deixar en cinc victòries consecutives la millor arrencada històrica de l'equip madrileny en dues dècades a la Lliga Endesa. En un partit ple d'imprecisions, els gallecs van tenir el cap fred i van sumar la primera victòria a domicili, gràcies a l'escorta Matt Thomas, que va fer 15 punts.