Messi i Ter Stegen valen els tres punts

Un Barça poc brillant va derrotar l'Athletic de Bilbao gràcies a una aparició de Messi en forma de gol i a la gran actuació de Ter Stegen a la porteria. Els d'Ernesto Valverde van fer un bon tram final de primera part, però no van comparèixer a la segona, dominada totalment per l'equip local.

En el primer quart d'hora de partit, es va veure poc futbol sobre el terreny de joc. Cap dels dos conjunts volia cometre errors i el ritme del duel era més aviat baix. La dinàmica es va trencar quan Aduriz va rematar una centrada de Williams des de la dreta que va saber refusar el porter blaugrana. L'equip bilbaí es va animar i va augmentar la seva pressió sobre la defensa blaugrana. D'aquesta manera, una pilota recuperada al mig del camp pels locals es va traduir en una bona pilota a l'espai que deixava Aduriz sol davant Ter Stegen. Tot i això, el porter alemany va treure una mà providencial per evitar el gol dels blanc-i-vermells.



Quan més ho necessitava el Barça va aparèixer Leo Messi per posar-se l'equip a les espatlles i començar a crear perill. De fet, la primera ocasió dels culers va ser la més clara del primer temps. Una gran jugada combinativa va acabar als peus de Messi, que va regatejar el porter Kepa però es va trobar amb el pal en el seu remat.

Era el primer avís seriós dels blaugrana, els quals van anar creixent amb el pas dels minuts. Al 36, una altra jugada combinativa iniciada per Messi va acabar als peus de Jordi Alba, que va fer una gran centrada per Messi, el qual ja no va perdonar. Amb el 0-1, el Barça va fer un pas endavant i va passar a dominar el partit per complet. Abans d'acabar el primer temps, Paulinho va tenir una ocasió molt clara, però la seva rematada va anar al travesser.



A la represa, els de Valverde no van sortir concentrats. L'Athletic semblava ser l'únic equip sobre el terreny de joc. Els blaugrana no es trobaven còmodes amb un mig del camp inexistent, el qual no connectava amb l'atac.

Bàsicament aquesta va ser la tònica d'una segona part on Ter Stegen va tenir més feina de l'habitual. Primer en una rematada de Raúl Garcia que va bloquejar damunt la línia de gol. Després en una altra rematada potent de Williams i, finalment, en la més clara per als locals, en un xut creuat d'Aduriz que l'alemany va tornar a treure sota pals.

El joc dels blaugrana no era fluid i els canvis no arribaven. Finalment, Valverde va fer un sol moviment. Un canvi que sens dubte va ser la clau del segon gol i de la victòria culer. Al minut 82, Semedo va substituir André Gomes i va passar a ocupar la posició de Sergi Roberto, el qual es va desplaçar a la mitja punta. Amb Roberto a prop de Messi, les coses ja van ser diferents.

En els darrers cinc minuts del partit, el Barça va millorar. La bona sintonia entre Messi i Sergi Roberto va permetre els blaugrana tenir una ocasió que Paulinho va saber transformar per sentenciar el partit i endur-se tres valuosos punts. Amb aquest resultat, els culers es mantenen líders a quatre punts del València i a vuit del conjunt de Zinedine Zidane.