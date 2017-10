Richards porta el Cadí al triomf

Shereesha Richards tenia fam de victòria en el retorn al què havia estat casa seva l'any passat. L'energia de la jamaicana en sortir des de la banqueta va fomentar un més que notable primer quart del Cadí, que, al cap i a la fi, va acabar sent decisiu per al desenllaç del matx (16 a 26). El tercer que vencen les urgellenques aquesta temporada, això sí, tornant a fer el cor fort, superant entrebancs i molèsties fisíques i controlant de principi a fi –no sense alguns dubtes en els darrers minuts– un enfrontament en què els bons percentatges de tir i la fluïdesa en atac (18 assistències) també van ser ímputs fonamentals.

Les urgellenques van manar des del bàsquet inicial de Mehryn Kraker i el triple posterior d'Andrea Boquete. I això que el Quesos el Pastor va presentar batalla. I dura. Això sí, amb una capacitat de resposta limitada a tres jugadores (Lizarazu, Butler i Jenkins), però que de poc els va anar per fer trontollar la ben treballada victòria blanc-i-blava.

Justament la sortida de Richards a mitjan primer quart, amb gairebé set punts consecutius, va ser cabdal. Els deu punts de marge obtinguts en els primers deu minuts de joc van ser la renda (arribaria a tretze durant el segon període –20 a 33–) amb què va jugar sempre el conjunt preparat per Bernat Canut.

Brianna Butler i sobretot Alisia Jenkins –curiosament la substituta de Richards a Zamora– van complicar el matx de valent al Cadí. Però les noies de la Seu van saber jugar millor les seves cartes. Van millorar prestacions en l'aspecte rebotador –malgrat quedar per sota del rival, en assolir 37 captures per 44 de les castellanolleoneses– i van tenir un notable nivell d'encert en el tir. Tot i la preeminència de Shereesha Richards en el joc, l'aportació de jugadores com Mehryn Kraker o Andrea Vilaró, encara no del tot recuperada de les seves molèsties, o de Marta Montoliu i Yurena Díaz, que va tornar a ser decisiva.

El Cadí va tornar al joc coral i intens que el caracteritza. Almenys més coral que un Zamarat que a la desesperada i jugant amb els nervis de les urgellenques va aribar a situar-se només a quatre punts (66 a 70) a manca de mig minut per a la finalització. Però al Cadí no li va tremolar el canell des del tir lliure i va poder tornar al camí de la victòria. Per agafar aire.