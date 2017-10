La selecció de Paula Fernández també goleja a pler Azerbaidjan

L'equip estatal femení sub-19 d'Espanya continua fent valer la seva condició de campiones d'Europa i ahir va golejar de nou per 6 a 0, en aquest cas contra Azerbaidjan. En la segona jornada de la primera fase de classificació per a l'Europeu del 2018 de Suïssa, que es juga a Albània, el combinat estatal va aconseguir el mateix resultat (0-6) que davant les amfitriones feia uns dies. En aquella ocasió Paula Fernández va ser l'autora de dos gols, però en aquest cop, tot i jugar tot el partit, es va quedar sense marcar.

Espanya va sortir amb ganes de resoldre per la via ràpida l'enfrontament davant Azerbaidjan. Ja als 6 minuts, Anna Torrodà feia el 0 a 1, que donava pas a un festival golejador finalitzat el primer temps amb un clar 0 a 4, amb gols de Rosa Márquez, Damaris Egur-rola, Lucía Rodríguez i Lucía Rodríguez. A la represa, Carla Piqueras, amb dos gols, va arrodonir el marcador fins al 0 a 6 definitiu.

Era el premi just per a una selecció que va xutar 26 cops a la porteria de Sude Topçu. Azerbaidjan no va ser capaç de fer cap llançament dirigit a Maria Isabel Rodríguez. Dimarts, Espanya jugarà el darrer enfrontament del torneig davant Ucraïna amb l'objectiu de sumar un nou triomf.