El talent més jove amenaça el Congost

L'ICL Manresa tanca aquesta tarda (19 h) la sisena jornada de la LEB Or en rebre a casa el Barça B, un rival que ha guanyat dos dels cinc partits que ha disputat i que promet plantar cara amb un joc alegre i descarat. Un equip, però, que arriba amb els dubtes que provoca que dos dels seus puntals estiguin en dinàmica del primer equip: el letó Rodions Kurucs i el manresà Marc Garcia.

«Són jugadors de primer nivell europeu. Canvien completament el dibuix quan hi són», explica el tècnic de l'ICL, Aleix Duran. «Per parar-los tampoc ens hem d'oblidar dels altres». Els Barça és un equip tan jove com talentós. Una inexperiència que el converteix en un rival imprevisible. «El més important és que no anotin cistelles fàcils, que aquest talent no se senti còmode», afegeix Duran.

Però el tècnic manresà sap que el més important, sobretot quan juguen al Nou Congost, és imposar el seu ritme. I, sobretot, espera que l'equip no tingui problemes per controlar l'ansietat de jugar davant la seva afició: «A casa hem d'aprendre a relaxar-nos i a gaudir més de la gent, com hem fet quan el partit evoluciona. Ara toca fer-ho des del principi».



Controlar el ritme

Duran també vol que l'equip controli el ritme del joc des del principi i no es contagiï del rival: «No deixarem de córrer per por a què l'altre equip corri. Hem d'inentar que ells no ho puguin fer fàcil i que sí ho poguem fer nosaltres. El més important és que no et dominin el ritme. Tu has de saber parar i gestionar-ho».

L'ICL arriba al duel amb la moral alta després de dues victòries de prestigi a domicili, a Palència i a la pista de l'Araberri. «Ens dóna molta confiança. L'equip ha demostrat que és molt competitiu i en els moments ajustats sap què fer», explica Duran.



Sense un excés de confiança

Però el tècnic alerta els seus jugadors: «No vull que l'equip confongui aquesta confiança amb no ser més constant ni tenir més iniciativa en els partits. És el pas que hem de fer, liderar els partits en les coses que depenen de nosaltres: esforç, duresa defensiva, rebot i intentar córrer».

Per tal d'aconseguir-ho, el conjunt manresà aquesta última setmana sobretot ha entrenat millorar aspectes del seu joc. «Hem treballat coses nostres, que ens poden servir contra qualsevol rival i també contra un equip amb tant talent com el Barça B».

També destaca pel seu talent l'ala nord-americà Noah Allen, irregular fins ara. Un fet, però, que no neguiteja el tècnic manresà, que confia en la seva millora: «Estaria preocupat si mai no hagués fet 20 punts. Ha demostrat que té uns màxims molt alts. És un jugador jove, que ve d'una lliga molt diferent, la universitària americana. És jove i sabíem que seria el més difícil d'adaptar».