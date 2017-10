«Aquesta versió de Sakho és en la que confiàvem, és un bon cinc per a la categoria»

Va ser el millor jugador manresà sobre el parquet i el seu bon partit va ser reconegut per l'entrenador. Però Aleix Duran no va llençar les campanes al vol amb Jordan Sakho: sap que és gran jugador de futur per al club i espera que partits com ahir es repeteixin sovint. «Esperem que això d'avui no sigui la seva millor versió», va dir el tècnic de l'ICL.

«És una versió en la què confiàvem a l'estiu. Contàvem que Sakho és un bon cinc per a la categoria. Veurem si és regular. Hem de seguir treballant, sap que no es pot relaxar i que avui li han sortit bé les coses però que ha de treballar cada dia. És un jugador molt diferent de Trias, poden ser els dos a pista i és un joc interior que ens agrada molt», va explicar.

Duran també va lloar el partit de Gintvainis i el seu treball previ: «Fa tres setmanes que entrena a un nivell molt alt. I les faltes feien que no pogués jugar tant com es mereixia. No havíem pogut jugar gaire amb ell i el Lluis junts, cosa que teníem clar que volíem fer a l'estiu. Ells se senten còmodes. És una variable».



Un bon inici de partit

El tècnic de l'ICL també es va mostrar satisfet per com s'havia aconseguit la victòria davant el Barça B, un partit en què «coincidien els objetciuts de millora com equip, que eren començar els partits amb inicitiva, amb duresa, activitat de mans, fer faltes, córrer, passar-nos la pilota». I l'ICL va fer bé, ja que eren «objectius que coincidien amb la millor manera per parar un equip com el Barça B, amb tant talent i tanta capacitat per anotar».

L'equip va fer la feina. Tot. També els jugadors de banqueta, a qui Duran demanava «impacte en el partit, i no només volia dir fer punts». Als no titulars els demanava «energia i les coses que saben fer i que han d'aportar a l'equip». I tot plegat es va reflectir al marcador com esperava.

Duran va destacar que l'ICL havia portat la «iniciativa a la primera part» però que la dinàmica es va invertir al tercer quart. «Ells treien faltes, llançaven tirs lliures i després podien defensar en zona. Una variable apliada per l'ICL al primer temps: «Tenim dos jugadors molt mòbils, Hamilton i Sakho, que ocupen molts espais i permeten fer variants tàctiques per agafar la iniciativa en el ritme i en el rebot. Una zona atrevida com aquesta és un recursos que intentarem anar fent».

L'entrenador manresà també va destacar el «bon paper» de l'equip a casa, tant en Lliga Catalana com a l'arrencada de la LEB Or, amb tres victòries. «Tenim jugadors que transmeten coses que agraden a la gent d'aquí. La confiança i l'alegria no s'han perdut en tres o quatre mesos. I recuperar aquesta autoestima serà un camí llarg. Cada cop que juguem a casa recordo a l'equip que hem d'acontentar la gent».



Julbe destaca la millora de l'ICL

El tècnic del Barça B, Alfred Julbe, va admetre que havia estat «un partit dominat clarament pel Manresa, en tots els apartats del joc». I va destacar que l'ICL ha millorat respecte a la Lliga Catalana: «Era la competició catalana i li donem molta importància, però era pretemporada. El Manresa feia el seu pla i ara és clarament millor».