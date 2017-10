El Berga es despista en defensa i perd en un seriós duel amb el Ripollet

El Berga va perdre per la mínima després d'encaixar un gol a la represa en una errada infantil davant del Ripollet. Ambdós equips van disputar un partit molt seriós. Durant la primera meitat el joc estava molt anivellat i amb poques ocasions clares de gol. Les defenses es van imposar als atac i el marcador no es va moure.

A la represa la dinàmica va canviar i el partit es va animar. Al minut 52 Noguera va gaudir d'una gran ocasió però va fallar a l'hora de finalitzar en l'un contra un davant del porter visitant. Dos minuts més tard els visitants van aprofitar una errada dels locals després de sacar ràpid en una falta i aprofitar que la defensa local estava despistada. A partir del local, l'equip visitant va tancar-se al seu camp i va donar-li la iniciativa en el joc als berguedans. L'equip entrenat per Joan Prat va començar a tenir ocasions per empatar però va estar desencertat de cara a gol. Els jugadors visitants, ben col·locats i perdent temps, van saber aguantar les envestides dels locals per sumar els tres punts. El Berga ho van intentar fins al final però no van poder aconseguir marcar el gol de l'empat.

El Berga es veurà les cares, el dimecres, davant del Molletense, partit que correspon a l'aplaçat de l'1 d'Octubre, i en la propera setmana els berguedans es desplaçaran fins al camp de l'OAR Vic.