El bon plantejament de l'Avià B permet desfer-se del Puig-reig

L'Avià B va fer un bon plantejament de partit per derrotar el Puig-reig. Els visitants van mantenir ben juntes les seves línies esperant la oportunitat per sortir al contraatac. Així va arribar el primer i definitiu gol del partit per part del conjunt de Xavi Ortega.

A la represa, l'Avià va abaixar el to físic i va començar a tancar-se. Tot i això va saber mantenir les línies ben juntes i encara va tenir alguna ocasió més per ampliar la diferència en el marcador.

Finalment, tres punts que donen aire, tot i que mantenen els avianesos en el descens.