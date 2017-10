El cadet manresà suma amb comoditat una nova victòria davant el cuer

El conjunt cadet del Catalana Occident Manresa va desplaçar-se fins a la pista del Bàsquet Girona U16 per disputar el matx que estrena la segona volta de la lliga, on va aconseguir una còmoda victòria davant el cuer.

Des de bon començament els manresans es van fer amb el control del partit imposant el seu ritme de joc, dominant en atac i aconseguint els primers lleugers avantatges en el marcador.

Es va mantenir el control dels bagencs en el segon període, tot i que no va ser fins al minut 15 que el domini de joc es va traduir a l'electrònic, ja que van aconseguir fer-se amb un marge de fins a 18 punts, que obria una notable escletxa i deixava el partit ben encarat per al conjunt visitant.

En l'inici de la segona meitat el partit va mantenir la mateixa dinàmica, però en el minut 5 del tercer quart els manresans van deixar d'anotar, fet que va fer revifar el conjunt gironí. D'aquesta manera, el darrer quart s'enfrontava amb un canvi de papers ja que els locals havien agafat bones sensacions mentre que el Catalana Occident les va perdre.

Tot i així, els de Manresa no es van contaminar amb l'ambient i van sortir al darrer temps amb molta contundència defensiva per tal de sentenciar el partit com més aviat millor. Un alt encert dels visitants va comportar que el Girona U16 abaixés els braços i un esprint final dels manresans va acabar amb una nova victòria, la setena. L'equip segueix a la part alta de la classificació i la seva propera cita serà a casa el dissabte 4, a partir de les 16:15, contra el Platges de Mataró.