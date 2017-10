El Calaf va empatar en un partit molt dinàmic

Bon espectacle el que es va viure ahir al Municipal de les Garrigues de Calaf amb la visita del segon classificat. L'equip terrassenc va dominar la possesió als instants inicials i al minut 14 es va trobar amb el primer gol.

Lluny d'enfonsar-se, els calafins van fer un pas endavant i el partit va agafar molt ritme. Les ocasions es repartien entre ambdós conjunts, i van ser els locals els que abans del descans aconseguien fer l'empat de penal.

A la represa, els d'Albert Bonvehí van sortir molt entonats i al 47 es posaven per davant en el marcador. Els terrassencs van reaccionar ràpidament i van aconseguir l'empat al 52. Llavors, onada ofensiva del conjunt calafí, el qual va fer dos gols en cinc minuts per aconseguir el 4-2.

Amb l'avantatge, els calafins no van ser capaços de controlar el resultat ni el partit, i a poc a poc van anar reculant. Pràcticament tancats al seu camp, els locals van patir de valent per aguantar el resultat i el Can Parellada va aprofitar els dubtes per trobar espais. Així, al minut 64 primer i al 88 després i de penal, els terrassencs van aconseguir empatar el resultat.

Tot i això, bones sensacions del Calaf enfront d'un bon rival.