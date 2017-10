El Castellnou perd per la mínima contra el líder de la categoria (1-2)

El Castellnou va perdre per la mínima aquest cap de setmana contra l'Artés. Amb aquesta derrota, els bagencs descendeixen tres posicions i passen de la segona a la cinquena posició. Un fet que no els ha de desanimar, ja que tot just és la segona derrota de la temporada. Les estadístiques diuen que el Castellnou és un equip que anota molts gols, el que més de moment, amb 22 dianes, però també n'encaixa bastants, 13. La setmana que ve visiten el camp del filal del Berga.